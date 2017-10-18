Главарь «Джабхат ан-Нусры» показал целые руки и дал наставление боевикам

Главарь террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джуляни обратился к своим соратникам в видеоролике, опубликованном пропагандистским медиацентром «Амджад». Об этом в среду, 18 октября, сообщается в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.

Как видно на одном из кадров, опубликованном Directorate 4, Джуляни находится в добром здравии, он не ранен, и при этом у него на месте обе руки.

Ранее Минобороны России заявляло, что в результате авиаудара, нанесенного российскими ВКС 3 октября, 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры» были ликвидированы, а глава группировки был серьезно ранен. «В результате удара главарь "Джабхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии», — сообщил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом позже «Джабхат ан-Нусра» заявила, что Джуляни не был ранен, он находится «в хорошем состоянии» и продолжает «выполнять свои обязанности».