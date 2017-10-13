Минобороны России отчиталось о ликвидации более 30 лидеров боевиков в Сирии

С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористических группировок и отрядов. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Его слова передает «Интерфакс».

«Так, 3 октября тяжелейшие ранения получил лидер "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России) Абу Мухаммед Аль-Джуляни, ликвидированы начальник службы безопасности этой организации Ахмад Аль-Гизаи, ее полевые командиры Хусэм Махзум, Ахмад Халец Али аз-Завави и другие», — рассказал генерал.

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4 октября сообщалось, что вместе с главарем «Джабхат ан-Нусры» в результате удара самолетов ВКС России были уничтожены 12 полевых командиров. Кроме того, была ликвидирована их охрана — более 50 человек. Местонахождение лидеров группировки было установлено в ходе спецоперации по уничтожению боевиков, которые 18 сентября напали на наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб. Представители группировки «Джабхат ан-Нусра» опровергли информацию о ранении своего лидера.

3 октября Минобороны отчиталось об уничтожении более 300 боевиков. Среди них находились семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, который осуществлял координацию действий штурмовых формирований боевиков в долине Евфрата.