В столичном метро начали продавать браслеты с проездным «Тройка»

В столичном метро начали продавать браслеты «Тройка», которые могут использоваться как одноименный проездной. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Браслеты с чипом «Тройки» можно купить на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Женские браслеты представлены в девяти цветах, мужские — в двух. Залоговая стоимость браслета выще. чем у обычного проездного и составляет 450 рублей. Залог можно получить обратно, обратившись в один из сервисных центров «Московский транспорт».

Первая партия силиконовых браслетов из 500 штук, по словам первого заместителя начальника Московского метрополитена Романа Латыпова, была раскуплена в течение 3,5 часов.

«Мы уже заказали новую партию, которая появится в продаже конце октября», — сказал он агентству «Москва». Латыпов добавил, что

сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК) и в наземном транспорте.

