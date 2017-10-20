В Париже пройдет Неделя российского кино

В столице Франции состоится 15-я Неделя российского кино «Взгляд из России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября.

Мероприятие пройдет с 8-го по 14 ноября при поддержке министерства культуры России. Зрителям покажут главные премьеры отечественного кинематографа.

«Взгляд из России» откроется фильмом Алексея Учителя «Матильда». На фестивале также будут представлены ленты «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Рай» Андрея Кончаловского, «Рок» Ивана Шахназарова, «Салют-7» Клима Шипенко, «Холодное танго» Павла Чухрая. Всего в программе шестнадцать картин.

Фильмы будут демонстрироваться в парижском кинотеатре «Арлекин» на русском языке с французскими субтитрами. Организаторами Недели российского кино выступили компании «Интерфест» и «Пропеллер Продакшн» при участии компании «Экраны Парижа» в сотрудничестве с ассоциацией «Франко-российский диалог».