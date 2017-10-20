У «Миссис мира-2006» в Казани похитили сумку и кольцо за три миллиона рублей

В Казани возбудили уголовное дело после кражи золотого кольца с бриллиантом и женской сумочки из гостиничного номера. Об этом в пятницу, 20 октября сообщается на сайте МВД России.

«Сумма материального ущерба составила более трех миллионов рублей», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых.

По информации РИА Новости, похищенная сумочка с драгоценностями принадлежала балерине и актрисе, «Миссис мира-2006» Софье Аржаковской.

Уроженка Санкт-Петербурга Аржаковская стала первой россиянкой, завоевавшей титул «Миссис мира». За корону первой красавицы соревновались 34 замужних женщины, среди которых предпочтение отдавалось молодым матерям и тем, кто занимается благотворительностью. За всю историю конкурса красоты (проводится с 1985 года) российских победительниц было две. Тремя годами позже Аржаковской, в 2009 году, первое место заняла Виктория Радочинская из Ростова-на-Дону.