Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках

38-летний британец Том Морган (Tom Morgan) взлетел над ЮАР на складном кресле, привязанном к воздушным шарикам с гелием. Об этом сообщает BBC News.
Авантюрист несколько раз пытался подняться в воздух в Ботсване, но потерпел неудачу из-за неблагоприятной погоды и лопающихся шариков. Когда у него почти закончился гелий, он перебазировался к южноафриканскому Йоханнесбургу для последней попытки.
На этот раз ему удалось исполнить задумку. Складное кресло медленно поднялось вверх. По достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти. «Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказывает Морган.
Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.
Морган утверждает, что хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках. «Нам, правда, придется избегать областей, где много колючих кустов», — шутит он.
В 2011 году сообщалось, что американец Кент Коуч и пилот из Ирака Фарид Абдул-Захр аль-Саади планировали отправиться в полет над Багдадом на раскладном садовом кресле с прикрепленными к нему воздушными шарами с гелием.