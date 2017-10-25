Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках

Видео: The Adventurists

38-летний британец Том Морган (Tom Morgan) взлетел над ЮАР на складном кресле, привязанном к воздушным шарикам с гелием. Об этом сообщает BBC News.

Авантюрист несколько раз пытался подняться в воздух в Ботсване, но потерпел неудачу из-за неблагоприятной погоды и лопающихся шариков. Когда у него почти закончился гелий, он перебазировался к южноафриканскому Йоханнесбургу для последней попытки.

Материалы по теме Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина

На этот раз ему удалось исполнить задумку. Складное кресло медленно поднялось вверх. По достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти. «Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказывает Морган.

Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.

Морган утверждает, что хотел бы устраивать в Африке гонки на воздушных шариках. «Нам, правда, придется избегать областей, где много колючих кустов», — шутит он.

В 2011 году сообщалось, что американец Кент Коуч и пилот из Ирака Фарид Абдул-Захр аль-Саади планировали отправиться в полет над Багдадом на раскладном садовом кресле с прикрепленными к нему воздушными шарами с гелием.