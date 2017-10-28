Киргизия напомнила вице-спикеру Госдумы о «колониальном гнете России»

В администрации президента (АП) Киргизии посоветовали заместителю председателя российской Государственной думы Игорю Лебедеву внимательнее читать указы главы республики Алмазбека Атамбаева. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте АП.

«Утверждение депутата Госдумы о том, что "киргизы сделали национальным праздником день восстания Киргизстана против России", свидетельствует о полном непонимании им контекста событий, которые он взялся комментировать», — отмечается в пресс-релизе.

В администрации президента также подчеркнули, что «события 1916 года совершенно справедливо трактуются в нашей стране как причина позитивного восприятия Октябрьской революции». «Потому что реально смена власти в тогдашней России дала шанс не только киргизам, но и другим народам, жившим под колониальным гнетом, сохраниться и обрести в течение ХХ века собственную национальную государственность», — говорится в сообщении.

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27 октября депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов подготовили законопроект, запрещающий водителям из Киргизии осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельность, связанную с управлением транспортным средствам, на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, сообщила «Парламентская газета». Так депутаты отреагировали на изданный 26 октября указ президента республики Алмазбека Атамбаева, согласно которому в Киргизии будут отмечать годовщину Туркестанского восстания 1916 года.

Инициативу Атамбаева парламентарии назвали недружественным шагом.

Восстание 1916 года в Средней Азии, в том числе и на территории современной Киргизии, началось после указа о привлечении на тыловые работы мужского населения региона. Сначала беспорядки вспыхнули в июле в городе Ходженте Самаркандской области и охватили практически всю Среднюю Азию и Казахстан. Протестующие совершали нападения на русские поселения, убивая мирных жителей. Подавление мятежа также вызвало жертвы среди населения края, вынудив многих представителей народов региона бежать за пределы Российской империи.