Три ребенка погибли при столкновении автомобиля и кареты в США

Трое детей в возрасте семи, девяти и 12 лет скончались после наезда автомобиля на карету, запряженную лошадью. Шесть других несовершеннолетних, находившихся в карете, были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Fox News.

Столкновение произошло утром в воскресенье, 29 октября, в городе Шеридан штата Мичиган. Пикап ударил по карете сзади и почти полностью разрушил ее. Автомобиль получил незначительные повреждения. При этом сам водитель и лошадь не получили травм.

Следствие исключило версию алкогольного или наркотического опьянения водителя. Сейчас он сотрудничает со следствием.

29 октября в Сочи пьяный водитель «Жигулей» врезался в свадебный кортеж. Наезд произошел после того, как нетрезвый водитель попытался скрыться от сотрудников ГИБДД.