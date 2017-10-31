Подсчитан ущерб телеканалов от запрета воскресной рекламы

Телеканалы и радиостанции могут потерять 33 миллиарда рублей в следующем году, если будет поддержано предложение депутатов Госдумы о запрете рекламы по воскресеньям. Об этом сообщил директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра «Национальной сервисной компании» (НСК) Сергей Веселов, передает Rambler News Service.

Он добавил, что вслед за прибылью вещателей сократится и размер налогов, уплаченных в бюджет. Госканалам потребуется дополнительная финансовая поддержка.

«Мы посчитали, и выяснилось, что примерно 11-12 миллиардов рублей недосчитаются каналы либо государственные, либо телеканалы с госучастием. Расчет делался по «Первому каналу», ВГТРК, НТВ, ТВ-Центру и «Звезде». Вот эти 11-12 миллиардов из госбюджета надо будет давать каналам на существование», — пояснил он.

Депутаты госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев подготовили законопроект, запрещающий рекламу на телевидении и радио по воскресеньям с 6 утра до 12 ночи. В настоящее время документ находится на рассмотрении.

НСК выполняет функции бэк-офиса для «Национального рекламного альянса» (НРА), учрежденного крупнейшими российскими медиакомпаниями для продаж рекламы на федеральном телевидении.