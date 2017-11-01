Обвиненный в изнасиловании британец расстроился и изнасиловал мать

Суд Ливерпуля приговорил 29-летнего жителя графства Мерсисайд на западе Англии к 15 годам тюрьмы за изнасилование своей подруги и матери. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает The Independent.

Мужчина первоначально обвинялся в сексуальном нападении на девушку. На время следствия суд выпустил его под залог. Вернувшись домой, злоумышленник изнасиловал собственную мать, угрожая ей отверткой.

Во время повторного судебного слушания насильник признался, что напал на родительницу, находясь под воздействием кокаина, а также из-за стресса, испытанного в связи с обвинениями по первому эпизоду.

Когда судья объявила о длительном сроке тюремного заключения, обвиняемый впал в ярость. Он вскочил на ноги и заорал на свою бывшую подругу: «Дырявая сука!» После этого он несколько раз ударил по стеклянному барьеру и разбил его. Присутствовавшим в зале приставам пришлось применить силу, чтобы утихомирить дебошира.

Судья Элизабет Николс заявила, что осужденный продемонстрировал «самое устрашающее и пугающее поведение по отношению к женщинам». За неуважение к суду она добавила подсудимому еще шесть месяцев тюрьмы. Тем не менее, насильник был осужден лишь за действия по отношению к подруге, так как мать отказалась подавать официальный иск против сына.