Царев рассказал о причастности Окуевой к убийствам Немцова и Шеремета

Убитая в Киевской области снайперша Амина Окуева причастна к убийствам российского оппозиционного политика Бориса Немцова и журналиста Павла Шеремета. Соответствующая информация опубликована на странице бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева в Facebook.

По его словам, соответствующую информацию он получил от высокопоставленного действующего украинского силовика. «С его слов, организация операции, в результате которой был убит в качестве сакральной жертвы Борис Немцов, проходила через чеченцев, оппозиционных к Кадырову и находящихся на территории Украины. Якобы убийство Немцова, по сценарию, должно было запустить определенные политические процессы как внутри России, так и за ее пределами», — отметил Царев.

Он добавил, что напрямую с этим связан и взрыв автомобиля Павла Шеремета. Якобы российские друзья оппозиционера попросили журналиста расследовать убийство Немцова, «в связи с тем, что концы уходили на Украину». «Ему удалось выяснить, что подготовкой операции по устранению Немцова непосредственно занимались боевики чеченского "батальона имени Джохара Дудаева". Как мне сообщали мои источники в правоохранительных органах Украины, именно Амина Окуева организовала и приняла активное участие в убийстве Шеремета, поскольку его расследование зашло слишком глубоко», — сказал Царев.

Материалы по теме В лоб: в Киеве атаковали главаря «батальона Джохара Дудаева» За что расстреляли покушавшегося на Путина чеченца и его жену

Вечером 30 октября на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находилась Амина Окуева был обстрелян неизвестными. В результате она погибла от выстрела в голову.

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался 20 июля 2016-го в центре Киева. Сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В январе 2016 года в Следственном комитете России сообщили о раскрытии дела. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, их приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.