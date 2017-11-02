Виталия Кличко заподозрили в коррупции

Национальное агенство по противодействию коррупции Украины (НАПК) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Страна.ua».

В распоряжении издания оказалась копия официального уведомления Кличко о вызове на допрос. В НАПК сообщили Кличко, что получили информацию о возможном нарушении им закона и начинают собирать информацию по этому факту.

Основанием для этого послужило расследование программы «Схемы» (проекта «Радио Свобода», выходящего на украинском 24 канале). В нем говорится, что Кличко 17 августа прилетел в Киев из Неаполя на частном самолете вместе с застройщиками украинской столицы Максимом Микитасем и Вадимом Столаром.

Кличко заявил, что встретил Микитася случайно и купил билет на прямой рейс до Киева, потому что хотел избежать перелета с пересадкой.

В НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения и пригласили мэра столицы Украины на допрос, который состоится 2 ноября.