«Укртрансгаз» отчитался о рекордных объемах транзита российского газа

За 10 месяцев текущего года транзит российского газа в страны ЕС через Украину достиг 77,4 миллиарда кубометров. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила компания «Укртрансгаз» на своей странице в Facebook.

Как отмечается, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 18,5 процента. «Объем транзита достиг максимума за последние семь лет», — говорится в записи.

В свою очередь РИА Новости напоминает, что в октябре транзит газа сократился на 1,2 миллиарда кубометров по сравнению с октябрем 2016 года.

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Недавно глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что случае полного прекращения транзита российского газа Украина потеряет около 3 миллиардов долларов в год. Такой вариант возможен после 2019 года, когда истечет срок действия контракта с «Газпромом».

В начале октября зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, что при выборе маршрута транспортировки газа в ЕС компания руководствуется только экономическими принципами. Однако в Киеве опасаются, что «Газпром», после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря из России в Германию, Москва может отказаться от подписания нового контракта с Киевом на транзит топлива.