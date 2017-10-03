В «Нафтогазе» объявили о начале создания «Оператора ГТС Украины»

«Нафтогаз» приступает к реорганизации «Укртрансгаза». Стоит задача создать новую структуру — «Оператора ГТС Украины». В компании будут сконцентрированы все бизнес-процессы, активы и специалисты для обеспечения транспортировки природного газа по территории Украины. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В официальном сообщении отмечается, что после юридического отделения от «Нафтогаза» новая структура сможет пройти сертификацию оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС. В компании уверены, что проведение внутренней реорганизации перед юридическим отделением оператора обеспечит бесперебойную транспортировку газа украинским и европейским потребителям.

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Реформа «Укртрансгаза» одобрена секретариатом Энергетического сообщества — регионального объединения, куда входят страны Юго-Восточной Европы и ЕС. Организация ставит целью обеспечить стабильность, безопасность снабжения энергоресурсами и создать интегрированные энергорынки.

«Транзит в Европу и транспортировку газа для украинских потребителей нельзя остановить ни на один день, это ответственность всех участников процесса. Чтобы выделение оператора из группы «Нафтогаз» прошло максимально гладко для потребителей, мы подготовили план практических шагов на основе успешного опыта других стран», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По итогам девяти месяцев 2017 года транзит российского газа через территорию Украины с начала года вырос почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года, составив 70,4 миллиарда кубометров. Это максимальный показатель за последние девять лет.

