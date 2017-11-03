Мексиканского главаря застрелили во время операции по смене лица

Главаря группировки, специализирующейся на похищении горючего, застрелили в Мексике прямо в больнице во время операции по изменению внешности. Об этом сообщает прокуратура штата Пуэбла, передает The Mercury News.

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По словам полицейских, в ходе разборки в больнице были убиты четыре человека, в одном из застреленных стражи порядка опознали Хесуса Мартина, более известно по прозвищу Калимба. Предполагается, что все они входили в группировку Мартина.

Отмечается, что врачи пытались изменить ему не только лицо, но и отпечатки пальцев.

В Мексике преступники совершают налеты на нефтепроводы, осуществляя так называемые незаконные врезки. За последнюю неделю в разборках между соперничающими группировками погибли 16 человек.