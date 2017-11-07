Обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии надели бикини из говядины

Участницы конкурса Miss BumBum, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались в бикини из сырого мяса. Об этом сообщает Huffington Post.
Съемка продолжалась около восьми часов. Суммарный вес говядины, надетой на участниц, составил 50 килограммов.
Фотографии размещены на пригласительных билетах на конкурс. Организаторы утверждают, что говяжьи бикини иллюстрируют утверждение «Женщины — не просто кусок мяса».
Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в седьмой раз. Его условия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеров или вида ягодиц.
В 2016 году победительницей конкурса стала чернокожая модель Эрика Канела (Erika Canela). Согласно сайту конкурса, объем ее бедер составляет 107 сантиметров.