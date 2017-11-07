Обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии надели бикини из говядины

Участницы конкурса Miss BumBum, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались в бикини из сырого мяса. Об этом сообщает Huffington Post.

Съемка продолжалась около восьми часов. Суммарный вес говядины, надетой на участниц, составил 50 килограммов.

A post shared by Miss Bumbum Brasil (@missbumbumbrasil) on Oct 23, 2017 at 10:06am PDT

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Фотографии размещены на пригласительных билетах на конкурс. Организаторы утверждают, что говяжьи бикини иллюстрируют утверждение «Женщины — не просто кусок мяса».

Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в седьмой раз. Его условия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеров или вида ягодиц.

В 2016 году победительницей конкурса стала чернокожая модель Эрика Канела (Erika Canela). Согласно сайту конкурса, объем ее бедер составляет 107 сантиметров.