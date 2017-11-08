В Грузии с начала осени от сибирской язвы умер второй человек

Второй человек с начала осени умер в Грузии от сибирской язвы. Об этом журналистам сообщила эпидемиолог потийской региональной лаборатории Минздрава Грузии Мака Габуниа, передает «Интерфакс».

Жертвой болезни стала 28-летняя жительница страны. Возможной причиной смерти стало то, что женщина слишком поздно обратилась к врачам. «Пациенту была оказана соответствующая медицинская помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — заявила Габуниа.

По словам эпидемиолога, диагноз сибирской язвы был подтвержден лабораторными исследованиями. При этом она считает, что, несмотря на этот случай, причин для паники среди населения в Поти нет.

Ранее, в сентябре нынешнего года, от сибирской язвы 58-летний житель села Ахалсопели Хелвачаурского района.

В сентябре вспышка сибирской язвы случилась в Киргизии. Тогда же случаи заболевания были зафиксированы в Италии.

Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь. При отсутствии лечения смертность может достигать 90 процентов. Источниками инфекции обычно становится крупный рогатый скот.