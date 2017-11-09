Россияне массово устремились в Южную Корею

Спрос на авиабилеты в столицу Южной Кореи Сеул из российских городов вырос за год на треть в преддверии Олимпиады, обнаружил онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

За это время цены на перелеты снизились в среднем на 19 процентов. Примерная цена за билет до Сеула составила 23500 рублей.

Чаще всего в Южную Корею отправляются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Чуть реже летают из дальневосточных городов: Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска, а также Иркутска.

Число поисковых запросов о местах проживания в Пхенчхане и Канныне, где пройдут соревнования в ходе зимних Олимпийских игр в феврале 2018 года, выросло на 55 процентов. В Канныне уже забронированы три четверти всех номеров в отелях.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Смогут ли участвовать в соревнованиях российские спортсмены, решит исполком Международного олимпийского комитета в начале декабря.

6 ноября американская газета The New York Times опубликовала материал о том, что на Олимпиаде могут запретить российский гимн, а сборную России могут не допустить на церемонию открытия. Однако сам МОК назвал публикацию спекулятивной.