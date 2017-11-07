МОК отреагировал на информацию о запрете гимна России на ОИ-2018

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал информацию американской газеты The New York Times о возможном запрете исполнения российского гимна на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Cпорт».

«Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», — заявили в комитете.

7 ноября первый заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова рассказала о возможном бойкоте Игр, если организаторы запретят исполнение российского гимна.

6 ноября в The New York Times появилась информация о том, что гимн России может быть запрещен на ОИ в Пхенчхане. Журналисты издания посчитали, что МОК рассмотрит эти санкции как наказание за нарушение россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Решение по допуску сборной России до Игр-2018 должно быть принято на исполкоме МОК в начале декабря.