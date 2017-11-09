Британского министра поймали на тайных встречах с израильтянами

Британский министр международного развития Прити Пател подала в отставку на фоне скандала, связанного с ее неофициальными встречами с представителями израильских властей. Об этом сообщает CNN.

Информация о встречах просочилась в СМИ, когда глава ведомства находилась в Африке. В результате Пател пришлось прервать поездку и вернуться в Лондон для встречи с премьер-министром Терезой Мэй.

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В своем прошении об отставке Пател призналась, что ее действия не отвечают «принципам открытости, которые она отстаивала и поддерживала». Глава британского правительства поддержала решение министра, отметив, что Лондон и Тель-Авив — близкие союзники, поэтому стороны должны работать в тесном сотрудничестве. «Однако это должно осуществляться с соблюдением всех формальностей и по официальным каналам», — добавила Мэй.

Как стало известно, в августе состоялась несанкционированная встреча Пател с израильскими политиками, среди которых был премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Тогда глава ведомства находилась на отдыхе в Израиле. 7 сентября Пател встретилась в Вестминстере с министром внутренней безопасности Израиля Гиладом Эрданом, а через 11 дней в Нью-Йорке — с дипломатом Ювалем Ротемом.

За последнюю неделю это уже вторая отставка в британском правительстве. 1 ноября после обвинения в сексуальных домогательствах свой пост покинул министр обороны Майкл Фэллон.