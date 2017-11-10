«Профиль» опроверг сведения из своей статьи о приватизации российских компаний

Еженедельник «Профиль» по решению Арбитражного суда города Москвы опубликовал опровержение сведений, содержавшихся в опубликованной в ноябре 2016 года статье «Тихий саботаж», посвященной приватизации российских компаний, в том числе банка ВТБ. Кроме того, упомянутая статья была удалена с сайта издания.

«Решением Арбитражного суда города Москвы признаны не соответствующими действия и порочащими деловую репутацию Банка ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), а потому подлежащими опровержению сведения, распространенные 22.11.2016 в статье на сайте profile.ru под заголовком «Тихий саботаж»», - говорится в тексте, размещенном на сайте издания.

Там же отмечается, что действительности не соответствуют опубликованные в статье следующие высказывания: «Тихий саботаж. Глава ВТБ Андрей Костин, похоже, делает все, чтобы сорвать приватизацию банка», «Банки любят тишину, тем более перед крупными сделками, — нельзя пугать покупателей. Банк ВТБ находится как раз в такой ситуации, в преддверии крупных сделок государства по продаже его акций. Но он практически проваливает предпродажную подготовку», «Провал операционной деятельности», «Провал инвестиционной деятельности», «Провалы в текущей и инвестиционной деятельности, председатель Наблюдательного совета арестован по обвинению в коррупции — как приватизировать такой банк?», «Отчасти это вынужденная политика — результат провалов в операционной деятельности», «Кроме этого, ВТБ ведет активную и целенаправленную скупку недвижимости и компаний, ею владеющих. При этом зарабатывают на этих активах другие, не банк».