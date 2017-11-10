В Подмосковье выделили 18 земельных участков для развития сотовой связи

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в долгосрочную аренду без проведения торгов 18 земельных участков в восьми муниципалитетах под строительство базовых станций сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 10 ноября.

Министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев уточнил, что новые сотовые вышки появятся на землях населенных пунктов Волоколамского, Дмитровского, Можайского, Серпуховского районов, а также городских округов Рузский, Истра, Ступино и Клин.

Как отметил Аверкиев, развитие сетей сотовой связи и мобильных коммуникаций способствует экономическому и социальному развитию регионов и повышению их инвестиционной привлекательности.

«Минмособлимущество совместно с Мингосуправлением области обеспечивает предоставление земельных участков для развития сотовой связи на территории Подмосковья. Регулятором данного направления является министерство государственного управления информации и связи, которое определяет необходимость строительства новых баз и сооружений сотовой сети», — пояснил министр.