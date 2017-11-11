Самую дорогую в мире бутылку вина продали в США

На благотворительном аукционе в Новом Орлеане, США, бутылку вина продали за 350 тысяч долларов, пишет The Daily Meal. Издание называет лот самым дорогим когда-либо проданным вином.

The Setting breaks record for most expensive single bottle ever sold at auction at $350,000! The money went to a great cause! The Emeril Lagasse Foundation. @emerilorg @jkatzwine @thesettingwines. Публикация от Shep Gordon (@supermenschshep) Ноя 7 2017 в 12:04 PST

Бутылку купил анонимный участник аукциона из штата Миссури. Напиток из винограда сорта каберне совиньон урожая 2015 года создан виноделом Джесси Кац (Jesse Katz).

The Daily Meal указывает, что Кац — самый молодой в США руководитель винодельческой компании. Под его руководством создаются вина в том числе и для знаменитостей, например для певца Джастина Тимберлейка.

В начале ноября стало известно, что самый дорогой в мире шотландский виски оказался подделкой. Одна порция этого напитка стоила 10 тысяч швейцарских франков (580 тысяч рублей), виски купил китайский миллионер Чжан Вэй.