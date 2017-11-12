Устроивший перепалку тренер разогнал журналистов с пресс-конференции

Видео: Футбольный клуб Енисей / YouTube

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев вступил в перепалку с журналистами на послематчевой пресс-конференции после матча с «Енисеем» в 23-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Видео инцидента появилось в Youtube-аккаунте тамбовской команды.

Вместо ответов Талалаев сам начал задавать вопросы журналистам. «Понравилась игра вам?», — спросил тренер, на что получил ответ, что представителей СМИ впечатлила игра «Енисея».

«11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете», — заявил Талалаев. Пресс-атташе команды попытался успокоить тренера. Однако перепалка закончилась только после того, как работники СМИ, не вытерпев поведение наставника, покинули пресс-конференцию.

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу «Енисея». «Тамбов» доиграл матч вдевятером после удаления Младена Кашчелана и Евгения Овсиенко.