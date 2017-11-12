Медики пожаловались на половые предпочтения уличных спасателей

Ученые из Школы медицины Пеннсильванского университета обнаружили, что у мужчин больше шансов получить сердечно-легочную реанимацию (СЛР) от прохожих, нежели у женщин. Результаты исследования опубликованы на портале Eurekalert!.

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Исследователи при анализе 19 тысяч сердечных приступов в США и Канаде выяснили, что оказавшиеся рядом с умирающим человеком люди проводили реанимационные мероприятия в отношении 45 процентов мужчин и 39 процентов женщин. При этом в домашних условиях половые различия роли практически не играли — экстренная помощь оказывалась в 36 и 35 процентах соответственно.

Руководитель группы исследователей Бенджамин Абелла пояснил, что наиболее вероятной причиной отказа от проведения СЛР незнакомой женщине может стать испытываемое спасателем «чувство неловкости и дискомфорта».

По приведенной статистике, лишь в 37 процентах случаев остановок сердца вне больничных условий умирающие смогли получить необходимую помощь.