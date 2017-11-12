Американский министр финансов опроверг вмешательство России в выборы в США

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CBS News, что так называемое «российское вмешательство» никак не повлияло на исход американских президентских выборов в 2016 году.

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Мнучин признал, что своими глазами видел некую информацию американской разведки относительно «вмешательства России». «Но я не собираюсь комментировать конфиденциальную информацию, которую я видел. Позвольте мне ясно выразиться: никто не думает, что это оказало какое-то влияние на выборы. Не было никакого воздействия на выборы», — сообщил он.

Он также отметил, что сейчас американской общественности следует перейти к более важным вопросам, таким как налоговая реформа, внешняя политика и национальная безопасность.

11 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что на саммите АТЭС во Вьетнаме спросил у российского лидера Владимира Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. По словам Трампа, Путин в очередной раз опроверг какое-либо влияние российской стороны на предвыборный процесс. Глава государства указал, что ведущееся в США расследование о вмешательстве Москвы в выборы препятствует улучшению отношений между странами.