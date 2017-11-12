Роналду изменил беременной подруге с моделью

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду изменил беременной девушке с моделью и участницей реалити-шоу Наташей Родригес. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Родригес провела ночь с нападающим «Реала», зная о его девушке. Модель отправила форварду несколько видеороликов, на которых она танцует. В ответ португалец сообщил, что хотел бы посмотреть на это вживую, после чего Роналду и Родригес провели ночь в Лиссабоне.

«Мы быстро нашли общий язык, хотя я знала, что у него есть девушка. Ночь с ним была просто потрясающей! Понимаю, что я нужна была ему для секса, но это было моей мечтой», — заявила 21-летняя Родригес.

Подруга Роналду на восьмом месяце беременности, но кто отец ребенка — не сообщается.

У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео. В июле 2017 года португалец рассказал о беременности нынешней подруги — испанской модели Джорджины Родригес. СМИ сообщали, что у нее родится девочка.

В январе 2015 года 32-летний форвард расстался с российской моделью Ириной Шейк. У пары не было общих детей. СМИ заподозрили португальца в гомосексуализме.