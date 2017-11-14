Сообщение с «пенисом» ворвалось в прямой эфир

Видео: @Nickponting / Twitter

Корреспондент британского телеканала Sky Sports F1 Тед Кравиц (Ted Kravitz) получил нецензурное сообщение во время прямого эфира с «Формулы-1» в Бразилии. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Nickponting.

Кравиц показывал зрителям экран своего смартфона, пытаясь отыскать в сети детские снимки новозеландского гонщика Брендона Хартли (Brendon Hartley).

Во время демонстрации на телефон журналиста пришло сообщение со словом «член» от некого MSY Mob. «Когда вы это делаете, всегда есть риск, что кто-нибудь пришлет вам сообщение», — заметил Кравиц, поспешно убирая телефон из кадра.