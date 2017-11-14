Подземные толчки растрясли курда в прямом эфире

Во время разговора журналиста иракского телеканала Rudaw TV Хивы Джамала (Hiwa Jamal) с представителем курдского политического движения Горран Исмаилом Намиком (Ismail Namiq) случилось мощное землетрясение, которое попало в прямой эфир. На это обратило внимание издание Mashable.

Джамал находился в городе Эрбил на северо-востоке Ирака, Намик — в Сулемании в этой же части страны.

В момент, когда подземные толчки стали ощутимыми, камера начала трястись, а на лице курдского политика появилась растерянность.

«Здесь землетрясение. Я лучше выйду на улицу, извините», — произнес Намик. Через некоторое время телеканалу пришлось прервать прямой эфир, поскольку толчки стали ощутимыми и в районе Эрбила.

В ночь на понедельник, 13 ноября, на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,2. Позднее стало известно, что в результате подземных толчков погибли по меньшей мере 207 человек.