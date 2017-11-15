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По дороге из Москвы на Кубань исчезла фура с алкоголем на три миллиона

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Грузовик IVECO, загруженный алкоголем, исчез по дороге из Москвы в Краснодарский край. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК).

Как отметили стражи порядка, автомобиль «в ночь на 12 октября был загружен алкогольной продукцией почти на 3,3 миллиона рублей на складе вблизи деревни Шарапово в Новой Москве».

В пункт назначения — Славянск-на-Кубани — фура так и не прибыла. Судьба 48-летнего водителя не уточняется.

В октябре в Кемеровской области осудили участников преступной группировки, обокравших более 20 грузовиков на трассах региона. Один из преступников забирался на фуры на ходу и сбрасывал перевозимые ими грузы на обочину. Кроме продуктов питания, автозапчастей и одежды, налетчикам удавалось таким способом похищать крупногабаритные холодильники. Украденное они сбывали через небольшие магазины и рынки.

В апреле полицейские задержали подозреваемого в угоне грузовика с фруктами на четыре миллиона рублей в подмосковном Домодедово.

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