Вблизи Земли нашли пригодную для жизни планету

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили, что красная карликовая звезда Ross 128 имеет небольшую скалистую экзопланету. Объект, получивший обозначение Ross 128b, находится на оптимальном расстоянии от своего солнца и должен иметь на своей поверхности условия, напоминающие земные. Статья ученых опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко о научной работе сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Материалы по теме На линии смерти На Полтергейсте допустили существование жизни

На поверхности многих красных карликов возникают мощные вспышки, в результате чего на планеты, которые могут вращаться вокруг них, падает высокоэнергетическое излучение, делающее возникновение жизни невозможным. Однако красный карлик, расположенный на расстоянии всего лишь 11 световых лет от Земли, является менее активной звездой. Это делает Ross 128b более благоприятной для появления живых существ планетой, чем объекты системы TRAPPIST или Proxima.

Экзопланета была обнаружена с помощью 3,6-метрового телескопа в обсерватории Ла-Силья в Чили, на который установлен спектрограф High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS). Он способен с высокой точностью измерять радиальную скорость звезд, по которой можно судить о наличии у них планетных систем.

Хотя Ross 128b находится в 20 раз ближе к своей родительской звезде, чем Земля к Солнцу, экзопланета получает лишь в 1,28 раза больше излучения, чем наша планета. Ученые полагают, что температура на ее поверхности лежит в диапазоне от минус 60 до 20 градусов Цельсия. Однако пока остается неизвестным, лежит ли орбита планеты в зоне обитаемости, что является необходимым условием для существования жидкой воды.