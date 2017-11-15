Германию предупредили о нашествии миллиона бомжей

К концу года в Германии на 40 процентов возрастет число бездомных, составив тем самым 1,2 миллиона человек. Такие данные приводит Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную ассоциацию бездомных ФРГ.
В настоящее время число людей, у которых нет жилья составляет 860 тысяч человек. При этом 440 тысяч из них составляют беженцы.
При этом, как отмечает The Daily Express, далеко не все из числящихся бездомными живут на улице. Многие из них находятся в специальных центрах или приютах.
По сведениям издания, немецкие власти впервые включили в этот отчет людей, которые не являются гражданами страны. В ассоциации объясняют такое увеличение числа бездомных не только ростом миграции, но также повышением квартплаты и дефицитом на рынке социального жилья.
В 2015 году в ФРГ прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран. Свыше 17 тысяч соискателей убежища в 2016 году подали в суд на немецкое правительство. Основанием для такого большого количества исков стал отказ Германии предоставлять мигрантам полноценный статус беженца.