Германию предупредили о нашествии миллиона бомжей

К концу года в Германии на 40 процентов возрастет число бездомных, составив тем самым 1,2 миллиона человек. Такие данные приводит Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную ассоциацию бездомных ФРГ.

В настоящее время число людей, у которых нет жилья составляет 860 тысяч человек. При этом 440 тысяч из них составляют беженцы.

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При этом, как отмечает The Daily Express, далеко не все из числящихся бездомными живут на улице. Многие из них находятся в специальных центрах или приютах.

По сведениям издания, немецкие власти впервые включили в этот отчет людей, которые не являются гражданами страны. В ассоциации объясняют такое увеличение числа бездомных не только ростом миграции, но также повышением квартплаты и дефицитом на рынке социального жилья.

В 2015 году в ФРГ прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран. Свыше 17 тысяч соискателей убежища в 2016 году подали в суд на немецкое правительство. Основанием для такого большого количества исков стал отказ Германии предоставлять мигрантам полноценный статус беженца.