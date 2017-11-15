Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни

Вышедший на пенсию предприниматель из Иордании превратил свой старый Volkswagen Kafer («Жук») в отель среди пустыни. Об этом написал блог Inhabitat.com.

64-летний Мохаммед Аль Малахим (Mohammed Al Malaheem) переделал старую машину в мини-гостиницу для путешественников, чтобы привлечь туристов в свой городок Аль Джая. По его словам, гостям в ней будет ничуть не хуже, чем в пятизвездочном отеле.

«Эта деревня — моя родина. Я здесь родился, вырос и жил. И я захотел сделать что-то для нее, привлечь сюда деньги и туристов. Они не замечают Аль Джаю, а между тем, здесь одни из самых красивых мест в регионе», — объясняет Мохаммед.

Раньше житель поселка работал гидом, но после выхода на пенсию в 2011 году открыл отель. Обустроить машину ему помогла его дочь: она вышила простыни и сделала подушки, которыми украсила интерьер «Жука».

Фото: Mohammed Al Malaheem 1 /6

В соседней пещере мужчина построил ресепшен под названием «Грот Балдуина», там же расположились ванная и кухня, где он кормит гостей восточными сладостями. Рядом Мохаммед открыл небольшую сувенирную лавку.

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Ночь в отеле на колесах по системе «все включено» обойдется в 40 иорданских динаров, это приблизительно 3400 рублей. В номере могут разместиться всего два человека. Однако, судя по большому количеству благодарностей в толстой книге отзывов, теснота гостей не смущает.

Мохаммед называет свой отель самым маленьким в мире, но согласно Книге рекордов Гиннесса самая маленькая гостиница Eh'häusl Hotel расположена в Германии в городе Амберг. Ее площадь всего два с половиной метра.