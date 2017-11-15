Школьная учительница помолвилась с петербургским десятиклассником

Молодая учительница английского языка выкладывала в интернет романтические фотографии с десятиклассником, передает в среду, 15 ноября, «Пятый канал».

Судя по статусу в соцсетях, влюбленные даже успели помолвиться.

Об отношениях между 24-летним педагогом и подростком, по словам матери его одноклассника, знала вся школа, а после того как эта история получила публичную огласку, учительница написала заявление об увольнении.

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В настоящее время девушка пытается заработать репетиторством. К публикации телеканала приложен скриншот с резюме учительницы, где указано, что она окончила филологический факультет СПбГУ и магистратуру в Германии. Девушка имеет четырехлетний опыт преподавания.

В июне 2016 года 28-летняя учительница из Волжского в Волгоградской области получила два года лишения свободы условно за совращение восьмиклассника. Женщине, полностью признавшей свою вину, также запретили преподавать в течение трех лет. Об отношениях подростка с учительницей узнали его родители, прочитав его переписку в соцсетях.