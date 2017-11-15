Совращавший малолетних священник получил тюремный срок

Суд Дании приговорил 47-летнего священника Дэна Пешака (Dan Peschack) к 10 годам тюрьмы за совращение малолетних. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Danmarks Radio.

Лютеранский священнослужитель в течение 10 лет совращал семь мальчиков и одну девочку, самой юной жертве Пешака было 12 лет. Также установлено, что он снимал свои действия на видеокамеру.

Помимо тюремного срока, суд оштрафовал священника на 370 тысяч датских крон (более 3,5 миллиона рублей), которые он выплатит своим жертвам. После того как он освободится из тюрьмы, ему будет запрещено находиться наедине с лицами моложе 18 лет.

Также Пешак притворялся молодой девушкой в ​​Skype, устанавливая контакт с молодыми людьми и заставляя их мастурбировать перед веб-камерой.

В мае в Аргентине по подозрению в пособничестве священникам в растлении учеников юношеской школы-интерната с нарушениями слуха была арестована католическая монахиня. Из-за особенностей развития другие учащиеся школы не могли слышать того, что происходило в ванных комнатах и подвале здания.