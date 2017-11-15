Компания Билла Гейтса разыграет золотой Xbox за пять тысяч долларов

Компания Microsoft выпустила позолоченные елочные игрушки в виде консоли Xbox. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Luxurylaunches.

Игрушка будет выпущена в ограниченном количестве: компания разыграет одну из четырех штук в своем аккаунте в Facebook с 23 ноября по 14 декабря. Каждая консоль стоит пять тысяч долларов. В лотерее смогут принять участие покупатели нового продукта бренда Xbox One S.

Материалы по теме Пир во время зимы Как встречают Новый год в разных странах мира

Также в магазинах Xbox будут продаваться елочные игрушки в виде обыкновенных мини-консолей. Их сможет купить каждый желающий.

28 сентября сообщалось, что американский актер Вин Дизель принял в подарок персонализированную игровую приставку Xbox One S. При получении в глазах артиста появились слезы. Он также опубликовал фотографию себя и приставки в Instagram. Консоль стилизована под цвет автомобиля из франшизы «Форсаж»