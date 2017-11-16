Видео: Samantha Lynch Kintner / Facebook

Американский стюард объяснил правила безопасности полетов сексуальным танцем, пишет Daily Mail.

Сотрудник лоукостера Southwest Airlines Николас Демур (Nicholas Demore) решил таким образом разнообразить инструктаж для пассажиров. В своем танце Демур использовал ремень безопасности, кислородную маску и спасательный жилет.

Инструктаж сняла на видео пассажирка Саманта Линч Кинтнер (Samantha Lynch Kintner) и выложила на своей странице в Facebook. За шесть дней ролик набрал 54 тысячи просмотров.

По словам Кинтнер, нестандартный инструктаж очень понравился пассажирам. Представители компании похвалили Николаса, отметив, что все работники компании отличаются «веселым подходом к работе».