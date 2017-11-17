Вскрывшие вены в Мосгорсуде арестанты использовали зажигалки

Обвиняемые в хулиганстве, вскрывшие себе вены в Мосгорсуде при продлении ареста, использовали для этого части зажигалок. Об этом в пятницу, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Пятеро из шестерых обвиняемых, находившихся в боксе для лиц, содержащихся под стражей, (...) порезали руки составными элементами зажигалок. Непосредственный досмотр лиц (...) перед доставкой в зал судебного заседания, а также доставка в зал осуществляются сотрудниками конвойного полка», — сказала она. Пресс-секретарь добавила, что сотрудники суда не принимают участия в данных процедурах.

После инцидента с вскрытием вен в заседании был объявлен перерыв для оказания медицинской помощи обвиняемым. По словам Солоповой, оно будет продолжено в случае отсутствия противопоказаний для участия в судебном разбирательстве.

Ранее адвокат одного из фигурантов дела о хулиганстве Мераб Телоян заявлял, что произошедшее — знак протеста. «Мой подзащитный Умар-Хаджи Идрисов и еще пять человек только что вскрыли себе вены в Мосгорсуде в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет», — сказал Телоян.

По словам адвоката, его подзащитный обвиняется в хулиганстве. «Это было в 2015 году в ресторане Тануки, якобы они оскорбили чеченца, произошла драка», — добавил защитник. Он отметил, что прошло уже два года, а дело все не могут расследовать и продлевают фигурантам арест.



