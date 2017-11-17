Американцы устроят слежку за модниками

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Американская компания Spire выпустила незаметные датчики здоровья Spire Health Tag, которые можно незаметно клеить на одежду. Видеопрезентация гаджета опубликована на YouTube-канале бренда.

В ролике показывается, что компактный датчик можно закрепить на ремень, внутреннюю сторону нижнего белья или кофты. Он измеряет физическую активность, качество сна, частоту дыхания и сердечных сокращений. Информация передается на смартфон.

Также устройство может посоветовать сделать глубокий вдох для борьбы со стрессом или размяться. Умный гаджет можно носить без подзарядки полтора года, а также не снимать перед стиркой и сушкой вещей.

Набор из трех датчиков стоит 100 долларов, из 15-ти — 300 долларов.

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