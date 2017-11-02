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Игровой автомат в чемодане предложили купить за три тысячи долларов

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Видео: Love Hultén / YouTube

Шведский бренд Love Hulten создал переносной игровой ретро-автомат Cary42. Устройство умещается в чемодане, отделанном ореховым деревом. Об этом сообщает HighSnobiety. Видеопрезентация автомата опубликована на YouTube-канале компании.

Устройство стоимостью чуть более трех тысяч долларов представляет собой двухпроцессорную аркадную консоль. Оно состоит из 12-дюймового дисплея, стереодинамиков и 16 гигабайтов памяти с установленными 100 играми.

Компания Love Hulten специализируется на создании дизайнерских гаджетов, которые совмещают в себе новые технологии и ретро-устройства.

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