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Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя

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Аззедин Алайя
Аззедин Алайя

Французский модельер тунисского происхождения Аззедин Алайя, основатель модного дома Azzedine Alaїa, умер в возрасте 77 лет. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает Le Point.

Алайя родился в Тунисе в 1939 году, в 1950-х переехал в Париж и поступил в Школу изящных искусств на курс скульптуры, но предпочел заниматься модой. Аззедин устроился ассистентом в дом Christian Dior, но был уволен через несколько дней. Затем он два года работал в доме Guy Laroche, сотрудничал с Тьерри Мюглером и обшивал состоятельных частных клиенток.

Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а собственный модный дом основал в 1980-м. До 1992 года Алайя представлял коллекции в Париже, но с 1992-го перестал участвовать в Неделях моды и стал проводить собственные нерегулярные дефиле. В 2011 году Азеддин Алайя отказался возглавить дом Dior после увольнения Джона Гальяно.

Среди звездных клиенток Azzedine Alaїa были Тина Тернер, Мадонна, Джанет Джексон и Бриджет Нильсен. На подиум на показах его коллекций выходили супермодели Наоми Кэмпбелл, Иман, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Иман и другие.

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