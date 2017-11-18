Британские дроны проследят за российскими кораблями

Подводные лодки Великобритании в ближайшее время смогут запускать из-под воды беспилотники, которые будут следить за российскими судами у британского побережья. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться с подлодки в специальном контейнере, раскрываемом на поверхности воды. Беспилотник оснащен оборудованием для передачи высококачественных фотографий вражеского корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.

Отмечается, что дрон также планируется применять для обнаружения надводных кораблей или выживших в случае поисково-спасательных операций. Кроме того, он способен обнаружить подводные лодки вблизи поверхности. Летательный аппарат работает автономно или управляется с подлодки, может оставаться в небе до двух с половиной часов и развивать скорость до 90 километров в час. При этом возвращение дрона на подлодку и его повторное использование не предусмотрены.

«Мы смогли бы выслеживать любого противника с таким оборудованием», — сообщил газете источник в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

По данным издания, необходимость подобной слежки вызвана ростом активности российских подлодок у берегов Великобритании за последние шесть лет.