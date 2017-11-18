Военные США стали чаще домогаться друг друга

Количество сексуальных домогательств в американской армии в последние годы постоянно росло, следует из опубликованного Пентагоном доклада, сообщает ABC News.

Согласно данным отдела по предотвращению сексуального насилия, в 2013 году было зафиксировано 5323 жалобы от военных, а в 2016-м сообщений о сексуальных домогательств стало уже 6153.

Количество домогательств сократилось только в морской пехоте, а самый большой рост показали сухопутные войска: в 2016 году поступило на 591 обращение больше, чем в 2013-м.

В июне сообщалось, что в Австралии проходил суд по делу об изнасиловании курсантов учебных заведений военно-морских сил. Специальная комиссия зафиксировала 111 подобных случаев.