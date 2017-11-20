Ужаленный смертоносным португальским корабликом оператор помочился на себя

Видео: dailymail.co.uk

Оператору телеканала BBC пришлось помочиться на себя после столкновения со смертоносным португальским корабликом. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает Daily Mail.

Как утверждается в материале издания, оператор пострадал во время съемок документального сериала «Голубая планета 2». В море его ужалил португальский кораблик, и сотруднику «Би-би-си» пришлось оперативно помочиться на место укуса.

Отмечается, что из-за атаки корабликов, жаливших съемочную группу ядовитыми щупальцами, работа над сериалом была приостановлена. «Как только вас кусают, вы чувствуете резкое ускорение сердцебиения и пытаетесь скорее выбраться из воды, преодолевая 12 оставшихся до берега километров», — отметил один из участников съемочного процесса.

Португальский кораблик — колониальное стрекающее, обитающее в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. При соприкосновении с его ядовитыми щупальцами, достигающими в длину 30 метров, человек может получить сильный ожог. У жертвы могут опухнуть или онеметь конечности, а также начаться паралич, который смертельно опасен при нахождении под водой.

«Голубая планета 2» — документальный мини-сериал, раскрывающий неизвестные до этого факты из глубин морей и океанов. Анонс с тестовым названием «Мировые океаны» был сделан еще в 2013 году, но позже сериал переименовали в «Голубую планету 2». Проект снимался больше четырех лет, в рамках проекта было организовано 125 экспедиций в 39 странах. Всего съемочная группа провела под водой более шести тысяч часов.