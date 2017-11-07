НТВ рассказал о состоянии здоровья подорвавшихся на фугасе в Сирии журналистов

Пострадавшие в Сирии журналисты канала НТВ получили осколочные ранения, их жизни вне опасности. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Наиболее пострадал корреспондент Илья Ушенин. Он был ранен осколками в живот, у него сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова тоже осколочные ранения и перелом ноги. По словам врачей, угрозы для их жизни нет.

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Вместе с работниками НТВ пострадали сотрудники канала «Звезда» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский и пятеро российских военнослужащих. 6 ноября журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, где военные российского Международного противоминного центра вели разминирование. В результате взорвался управляемый фугас.

3 ноября сирийские правительственные войска отчитались о полном освобождении от боевиков Дейр-эз-Зора. Этот город считался последним главным опорным пунктом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Блокаду города, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября.