В Сирии ранили российских журналистов и военных

В результате взрыва в сирийском Дейр-эз-Зоре ранения получили журналисты телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России сообщает РИА Новости.

«6 ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. Пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев ("Звезда") и Дмитрий Стародубский ("Звезда"), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности», — говорится в сообщении.

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Пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу Хмеймим, им оказали необходимую медицинскую помощь.

3 ноября сирийские правительственные войска отчитались о полном освобождении от боевиков Дейр-эз-Зора, считавшегося последним главным оплотом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в стране. Блокаду города, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября.