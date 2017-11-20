В Новом Уренгое появились автобусы для людей с инвалидностью

В Новый Уренгой прибыли пять низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По данным издания, транспорт имеет стандартные пассажирские места и площадку для фиксации инвалидного кресла, а пол салона сделан из противоскользящих материалов.

Автобусы предстоит поставить на учет в ГИБДД, после чего администрация города определит, на каких маршрутах их задействовать.

Всего же по автобусным маршрутам региона курсирует свыше 60 низкопольного общественного транспорта (четверть от общего автобусного парка округа), и их количество продолжает расти, отмечает издание.