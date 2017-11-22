Охранников Трампа уличили в недопустимых контактах с женщинами

Троих военнослужащих сняли с должности в Белом доме за «неподобающие контакты» с иностранками во время поездки в Азию. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает Washington Post.

Военные состояли в специальном подразделении, отвечающем за безопасность первых лиц государства, в том числе и президента США. Как считают в Пентагоне, снятые с должности военные имели контакты с иностранками во время визита Дональда Трампа во Вьетнам. В чем выразилось недопустимое поведение, не сообщается. Но если расследование подтвердит подозрения, то военные могут быть уволены из армии или даже предстать перед военным судом.

В июле сообщалось, что охранник спас Дональда Трампа от падающей на него лампы.