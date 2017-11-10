Охранник назвал чушью сообщения о встречах Трампа с проститутками в Москве

Кейт Шиллер, на протяжении длительного времени работавший охранником Дональда Трампа, рассказал на слушаниях в Конгрессе США о деталях визита своего шефа в Москву в 2013 году. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

По словам Шиллера, один из российских участников бизнес-встречи с Трампом действительно предлагал отправить миллиардеру в номер «пять женщин». Телохранитель пояснил, что воспринял это как шутку и немедленно ответил отказом. Более того, он рассказал об этой истории непосредственно Трампу, который лишь рассмеялся в ответ и пошел спать в свой номер один.

Когда же Шиллера напрямую спросили, общался ли будущий президент с проститутками, телохранитель ответил: «О боже, это же чушь».

Адвокат Шиллера Стюарт Сирс, комментируя публикацию NBC, выразил крайнее недоумение появлением данного материала. «Просто возмутительно, что комитет, который проводит расследование по утечкам, сам допускает утечки информации», — заявил он.

Бывший офицер полиции Нью-Йорка Шиллер возглавлял службу безопасности Трампа с 2004 года. С января по сентябрь этого года он отвечал за охрану в Белом доме.

11 января американский ресурс BuzzFeed опубликовал отчеты бывшего агента британской разведки, в которых говорится, что власти России якобы в течение пяти лет оказывали поддержку Трампу и собрали на него обширный компромат, включая его встречи с проститутками.