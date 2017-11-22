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Сердобольной британке не дали заселить отель бомжами на Рождество

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Жительница Ноттингема (Великобритания) решила сделать подарок бездомным и оплатить им номера в гостинице на рождественскую ночь, но получила отказ. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает Mirror.

24-летняя Джессика Питерс по пути на работу ежедневно проходила мимо множества бездомных людей. Девушка решила забронировать для них несколько номеров в отеле на Рождество, чтобы они встретили праздник в тепле и комфорте.

Она выбрала гостиницу Britannia Hotel, потому что в ней разрешалось проживание с домашними животными, а бездомные нередко живут на улицах с собаками. Сотрудница call-центра, узнав, о каких постояльцах идет речь, ответила, что ввиду неблагоприятного опыта гостиница вынуждена отказать в брони.

«Я просто поражена! У них нет сердца! Я не просила их о благотворительности — я хотела заплатить за них сама. Комната стоила всего 50 фунтов в сутки!» — прокомментировала произошедшее Питерс.

При этом менеджер отеля Каролина Баттери сообщила, что операторы call-центра учитывали инциденты, которые происходили с аналогичными заказами ранее. Именно с этим был связан отказ в брони, указала она.

По словам Майкла Ленга, операционного директора занимающейся благотворительностью компании Framework, «бронирование гостиниц — самый очевидный способ помочь бездомным людям переместиться с улицы в безопасное и комфортное место». Он указал, что это прекрасный жест, однако в Ноттингеме предусмотрены мероприятия по поддержке бездомных, поэтому желающие помочь могут просто связаться с волонтерами.

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